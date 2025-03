Anteprima24.it - Un magistrato cilentano alla presidenza di sezione della Corte di Cassazione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ originario di Cuccaro Vetere, antico borgosito nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ilAldo Carrato, neo presidente didi. Un ruolo di prestigio per il notosalernitano, la cui nomina è arrivata nelle scorse ore, ricevendo anche le congratulazioni del PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella. “Sapere che un cuccarese ricoprirà per la prima volta un incarico di tale rilievo è motivo di grande soddisfazione per tutta la Comunità e conferma la capacità del nostro territorio di esprimere figure di alto profilo nelle più alte Istituzioni dello Stato – fa sapere il sindaco di Cuccaro Vetere ed ex parlamentare, Simone Valiante. – Aldo Carrato – conclude il primo cittadino – si è sempre distinto per lo studio e la dedizione costante al proprio lavoro oltre che per le sue doti umane che gli hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo”.