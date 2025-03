Linkiesta.it - Un libro da leggere sul nostro rapporto col cibo

Ilcon il, inteso non solo come genere di autosostentamento, ma come veicolo di scambi in grado di plasmare il mondo in cui viviamo, analizzato in chiave culturale e sociologica. È attorno a questa riflessione che nasce “Siamo ciò che mangiamo? Nutrire il corpo e la mente”, il nuovo volume antologico appena uscito per la serie Dialoghi di Pistoia, edito da UTET. Un tema che coinvolge Stefano Liberti, Massimo Montanari, Elisabetta Moro, Marino Niola, Laura Pigozzi, Andrea Riccardi, Andrea Segrè e Luisa Stagi – ovvero gli otto protagonisti della XV edizione del Festival dell’antropologia del contemporaneo, diretto da Giulia Cogoli e promosso dalla Fondazione Caript e dal Comune di Pistoia – in una discussione tra antropologia e storia, economia e psicoanalisi.Ma è ciò che mangiamo o è piuttosto ciò che non mangiamo a renderci umani? Mentre quasi due secoli fa, infatti, Feuerbach affermava che «l’uomo è ciò che mangia», l’evoluzione delle abitudini contemporanee sembra andare nella direzione opposta.