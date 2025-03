Un gesto fantastico Jovanotti l’ultimo regalo per Angelica prima di morire | doveva andare al concerto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ildiper, pocoche morisse. Una storia tragica, ma anche commovente, è quella che vede protagonista il popolare cantautore romano. Proprio oggi, martedì 4 marzo, inizia il suo PalaJova 2025, tour che lo porterà ad esibirsi in diverse città italiane come Pesaro, Milano, Torino, Firenze e Roma. E proprio per un biglietto deldiprevisto per domani alla Vitrifrigo Arena di Pesaroaveva fatto di tutto. Voleva esserci ad ogni costo la 29enne di Marotta (Pesaro) per cantare con il suo idolo, ma purtroppo il destino gli ha negato questa gioia. Tuttavia parenti e amici hanno voluto farle un ultimo, coinvolgendo proprio.adAvrebbe voluto essere aldel 5 marzo, ma quel giorno si celebrerà il suo funerale.