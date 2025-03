Ilfattoquotidiano.it - Un esercito unico europeo a guida franco-tedesco? Sarebbe ipocrita e mi fa paura

di Pietro Francesco Maria De SarloSe c’è una colpa che Donald Trump non ha è la bassa qualità delle classi dirigenti europee. E non parlo solo della politica, ma delle imprese, del ceto intellettuale e della stampa. Almeno quella mainstream.Certamente l’indignazione per come Trump ha trattato Zelensky ha molte ragione d’essere. Ma il pulpito da cui proviene è meglio che taccia. Ai tanti smemorati ricordo le riunioni dell’Eurogruppote da Dijsselbloem quando il primo ministro greco Tsipras veniva ridicolizzato da lui, dalSchäuble, dall’avvinazzato Junker e dal polacco Tusk. L’ascolto delle registrazioni, pubblicate da Varoufakis, invece di suscitare l’indignazione della stampa di regime per il suo contenuto la suscitò perché le aveva pubblicate violando la segretezza delle riunioni.