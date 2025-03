Ilrestodelcarlino.it - Un corteo di fiaccole e grandi falò. Così Fiumalbo saluta il Carnevale

Come avviene da 500 anni, stasera la chiusura delavrà luogo acon la storica tradizione di enormie la sfilata per il paese di centinaia di lunghe torce al suono di corni e campanacci. Saranno ancora Alfonso I e la consorte Lucrezia Borgia – dicono gli organizzatori – che rievocheranno la storica concessione del 1512 in segno di ricambiata benevolenza, e che apriranno al suono dei tamburi ilche si chiuderà con i suonatori di corni. Leche vengono utilizzate dai partecipanti sono particolari, costruite con legno di betulla od ontano. Fra partecipanti si compete per vedere chi riuscirà a realizzare la fiaccola più grande e ardente. Accanto a questa tradizione ultrasecolare, ase ne è aggiunta un’altra l’ultima domenica di. che ieri l’altro ha richiamato tantissimi visitatori per la sfilata de "El Mondo alla Rinverscia" (il mondo alla rovescia), riproposta dopo il successo del 2024.