Un coniglio invisibile contro la società dell’apparire Così il Teatro Res 9 porta in scena Harvey

Res 9 ingiovedì 6 marzo, con "" di Mary Chase, regia di Luca Orlandi, alla Casa del popolo di Bottegone (ore 21.15, ingresso gratuito) per la XVIII edizione del concorso teatrale per compagnie amatoriali "Fabrizio Rafanelli". Introdurre una figlia inè sempre un’operazione delicata, ma rischia di diventare impossibile se c’è chi rovina il buon nome della famiglia. E’ per questo che Veta Louise Simmons, nella vicendata in palcoscenico, decide di fare rinchiudere in una clinica specializzata il fratello Elwood P. Dowd, un gentile signore colpevole di avere come amico un grossodi nome. Ma la decisione di Veta non avrà l’esito sperato e ben presto la clinica del professor Chumley si troverà impegnata in una surreale ricerca del signor Dowd e del suo singolare amico, attraverso le mille contraddizioni di unafondata sull’apparenza e la folle serenità di chi la rifiuta.