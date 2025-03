Ilrestodelcarlino.it - Un Carnevale da sogno per bambini e famiglie al Centro commerciale Rossini

è sinonimo di festa, colori e allegria, e quest’anno ilha preparato un evento speciale per rendere questa giornata davvero indimenticabile per tutti ie le loro. Oggi dalle ore 17, ilsi animerà con uno spettacolo unico, pensato per far sognare i più piccoli e stupire anche i più grandi. Protagonista dell’evento sarà il celebre staff del Circo Errani, pronto a incantare il pubblico con esibizioni spettacolari e momenti di pura magia. "Un pomeriggio datra magia e animazione – scrivono gli organizzatori –. L’energia delsi respirerà in ogni angolo del, trasformato per l’occasione in un palcoscenico pieno di sorprese. Ipotranno lasciarsi affascinare da giochi di magia, ballare e scatenarsi con le divertentissime baby dance e partecipare ad attività di animazione che li coinvolgeranno in un’atmosfera di festa senza fine.