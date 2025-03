Lanazione.it - Un ‘Atelier di parole’ per curare. Confronto e ascolto al centro Pelù per chi assiste i malati di demenza

Si chiamadiil progetto che nasce per mettere ali caregiver in favore degli ospiti deldiurnoe dei Centri per i disturbi cognitivi e le demenze dell’Asl Toscana Nord ovest. Un’iniziativa presentata alla Fondazionein via Marina Vecchia dal presidente della Fondazione, Carlo Manfredi, dalle psicoterapeute Elisa Ratti e Alessandra Poggi, alla presenza del segretario della Fondazione, Gianni Pasqualini, dell’nte sociale Asl responsabile deldiurno, Alice Andreazzoli e da alcune operatrici socio sanitarie. Un progetto, ha spiegato Manfredi, rivolto agli operatori e chi si prende cura dei pazienti con problematiche della memoria. "La Fondazione – ha sottolineato il presidente – ha come filo istituzionale quello di interessarsi di problemi della neurodegenerazione tra i quali il decadimento cognitivo, una delle problematiche più rilevanti, e promuove una serie di iniziative alcune delle quali in collaborazione dell’Asl, con cui esiste una convenzione finalizzata proprio a progetti su questo tema".