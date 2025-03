Ravennatoday.it - Un aiuto ai migranti sul tema del gioco d’azzardo: al via la formazione per gli operatori

Affrontare ildeld'azzardo dal punto di vista del migrante che arriva in Italia. Con questo obiettivo Esc, sportello per i giocatori d'azzardo e familiari, in collaborazione con Serdp e i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, intende dare rilievo al fenomeno dal punto di vista dell’altro.