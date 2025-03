Ilfattoquotidiano.it - Ultras, iniziato il processo ai capi delle curve di San Siro: Milan, Inter e Lega Serie A ammesse come parti civili

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si è aperto oggi nell’aula bunker davanti al carcereese di San Vittore ilabbreviato a carico di 16 persone, tra cui gli ormai exdi Sane i loro sodaliarrestati nel maxi blitz di Polizia e Guardia di Finanza del 30 settembre scorso. I pm Paolo Storari e Sara Ombra contestano l’esistenza di due associazioni a delinquere finalizzate alle lesioni, percosse, resistenza a pubblico ufficiale, estorsioni sugli spalti dello stadioese.e laA sono state, per il riconoscimento degli eventuali danni subiti, dalla gup Rossana Mongiardo.Nelabbreviato, tra i 16 imputati ci sono il leader della Sud, Luca Lucci (in carcere anche per droga emandante del tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli), il capo della Nord Andrea Beretta, arrestato il 4 settembre 2024 per l’omicidio del rampollo ‘ndranghetista Antonio Bellocco a Cernusco sul Naviglio e che ha scelto di collaborare con i magistrati, e l’ex vertice della Nord, Marco Ferdico, oltre ad altriisti accusati di associazione per delinquere finalizzata ad unadi reati, tra cui aggressioni ed estorsioni.