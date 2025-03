Uffizi l’Adamo ed Eva di Cranach unito in un’unica cornice

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Novità negli allestimenti della Galleria deglia Firenze. È stata infatti riunita in una unica(che ricompone anche le due parti dell’albero della conoscenza) la leggendaria coppia di tavole Adamo ed Eva, realizzate dal grande pittore tedesco Lukas(Kronach, 1472 – Weimar, 16 ottobre 1553), protagonisti indiscussi delle nuove sale dei pittori fiamminghi al secondo piano della Galleria degli.Del tema di Adamo ed Eva, i progenitori che caddero in tentazione condannando l’umanità, Lukasdipinse, con i suoi collaboratori, oltre cinquanta versioni. I due pannelli deglierano stati concepiti come opere separate, ma pensate per stare vicine, in dialogo, come si intuisce dall’Albero della Conoscenza, le cui metà sono raffigurate su ciascuna delle tavole.