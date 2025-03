Unlimitednews.it - Ue, Scuderi “Target CO2 per l’automotive deve restare invariato”

BRUXELLES (BELGIO) ITALPRESS- "È importante che ilper lo stop di veicoli a motori endotermici dal 2035 nell'Ue resti, ma è anche fondamentale comprendere quali siano le esigenze attuali dell'industria e dei lavoratori: se continuiamo a posticipare all'infinito le misure intermedie che servono per raggiungere l'obiettivo al 2035, anche questo verrà messo indiscussione". Lo ha detto l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra,Benedetta, dopo l'annuncio della presidente della Commissioneeuropea, Ursula von der Leyen, di posticipare l'applicazione dellesanzioni per le imprese che non si adeguano agli obiettivi intermedi delregolamento sulle emissioni CO2 per i veicoli leggeri.