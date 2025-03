Iltempo.it - "Ue pronta a incrementare spese": von der Leyen lancia il piano di riarmo | VIDEO

Leggi su Iltempo.it

L'Unione europea affronta "un'era di", in cui le minacce alla sicurezza del continente e in generale a livello globale "impongono un rafforzamento dello strumento militare" dei Paesi membri. È questo il messaggio con cui la presidente della Commissione europea, Ursula von der, ha presentato oggi ilper ileuropeo, dotato di uno strumento da 150 miliardi di euro per richiedere prestiti per investimenti nella difesa. "L'Ue èle propriesulla difesa, sia per supportare l'Ucraina, sia per prendersi la propria responsabilità sulla difesa dell'Europa stessa", ha dichiarato von derdurante una conferenza stampa. (TotalEU)