Ue ecco il piano da 800 miliardi in armi dopo il voltafaccia di Trump sull’Ucraina Von der Leyen | Conseguenze devastanti se non reagiamo

800, o giù di lì. È il capitale di risorse che la Commissione europea intende mobilitare nei prossimi mesi per la produzione militare e l’acquisto di. «Viviamo nei tempi più pericolosi» mai visti (certamente nella breve storia dell’Ue), ha detto stamattina con tono grave Ursula von der, avvertendo che se i Paesi europei non passano ora all’azione di fronte al disimpegno Usa dall’Ucraina e alle minacce della Russia si rischiano». È tempo reagire, dunque, riarmando l’Europa. Si chiama proprio così – senza eufemismi – ilche l’esecutivo Ue ha presentato oggi ai leader dei 27 Stati membri: ReArm Europe. Una svolta storica per l’ente sovranazionale nato dalle macerie della Seconda guerra mondiale per garantire il «mai più» alla guerra, investendo tutto su regole, mercato e soft power e trascurando per decenni gli investimenti militari.