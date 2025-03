Unlimitednews.it - Ue, Borchia “Da Von der Leyen retromarcia tardiva su automotive”

Leggi su Unlimitednews.it

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La, sono anni che denunciamo i limiti oggettivi di questa riforma”. Lo ha detto il capodelegazione della Lega, Paolo, dopo l’annuncio della presidente della Commissione europea, Ursula von der, di posticipare l’applicazione delle sanzioni per le imprese che non si adeguano agli obiettivi intermedi del regolamento sulle emissioni CO2 per i veicoli leggeri.xf4/mca3/satUnlimited News - Notizie dal mondo