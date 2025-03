Tpi.it - Ucraina, Zelensky torna sull’incontro con Trump alla Casa bianca: “Deplorevole: non doveva andare così”

Il presidente dell’, Volodymyr, èto a commentare lo scontro avvenuto il 28 febbraio scorsocon Donalddurante la sua ultima visita negli Stati Uniti, definendo l’accaduto “” a poche ore dall’annuncio dello stop agli aiuti militari Usa a Kiev.“Il nostro incontro a Washington,di venerdì (28 febbraio, ndr), non è andato come avrebbe dovuto”, ha scritto oggisu X. “Èche sia successo in questo modo. È tempo di sistemare le cose. Vorremmo che la cooperazione e la comunicazione future fossero costruttive”.Il riferimento è all’incontro avvenuto la scorsa settimana quando il presidente ucraino si era recatoper firmare un controverso accordo sullo sviluppo delle risorse minerali del Paese dell’Est Europa.