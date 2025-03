Lapresse.it - Ucraina, Ungheria: “D’accordo con Trump su stop armi a Kiev”

e Stati Uniti condividono la stessa la linea in merito al conflitto in, entrambi spingono per un cessate il fuoco.: “Necessari cessate il fuoco e colloqui di pace”Un portavoce del governo di Viktor Orbán ha affermato che “il presidente Usa Donalde il governo ungherese condividono la stessa posizione: invece di continuare le spedizioni die la guerra, sono necessari un cessate il fuoco e colloqui di pace il prima possibile”. Lo riporta il Guardian. Budapest dunque appoggia la scelta del tycoon di bloccare momentaneamente gli aiuti militari a Volodymyr Zelensky.