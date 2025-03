Lapresse.it - Ucraina, Trump sospende gli aiuti militari a Kiev

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha ordinato una “pausa” neglistatunitensi all’. Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato cheè concentrato nel raggiungere un accordo di pace per porre fine alla guerra che dura da oltre tre anni, scatenata dall’invasione su larga scala della Russia in, e vuole che il presidente ucraino Zelensky sia “impegnato” in questo obiettivo. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, stanno “mettendo in pausa e riesaminando” i loroper “assicurarsi che stiano contribuendo a una soluzione“.Stop a munizioni e attrezzatureLa decisione riguarda le consegne di munizioni, veicoli e altre attrezzature, comprese le spedizioni concordate quando Joe Biden era presidente. Un alto funzionario dell’amministrazione ha detto a Fox News che “non si tratta di una cessazione permanente degli, ma di una pausa“.