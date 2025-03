Ucraina Trump pronto a firmare l’accordo sulle terre rare Zelensky | Pronti a una tregua immediata e a lavorare con gli Usa per la pace

Leggi su Open.online

L’amministrazionee l’hanno in programma diche era saltato dopo il disastroso incontro nello Studio Ovale. A riferirlo è la Reuters citando quattro persone a conoscenza del dossier. Il presidenteha detto ai suoi consiglieri che vuole annunciarenel suo discorso al Congresso martedì sera. «Siamoa lavorapidamente per porre fine alla guerra e le prime fasi potrebbero essere il rilascio dei prigionieri e lanel cielo (divieto di lancio di missili, droni a lungo raggio, bombereti energetiche e altre infrastrutture civili) e lain maremente, se la Russia farà lo stesso. Quindi vogliamo procedere molto rapidamente in tutte le fasi successive e lavocon gli Stati Uniti per concordare un solido accordo finale», aveva dichiarato il presidente ucraino Volodymyrsu X.