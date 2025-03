Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Chi non vuole accordo potrebbe non restare a lungo”

(LaPresse) – Senza nominare direttamente Zelensky, il presidente degli Stati Uniti Donaldha anche suggerito che il presidente ucraino“non” se non dovesse accettare un. Lo riporta la Cnn. “Ora, forse qualcuno nonfare un, e se qualcuno nonfare un, penso che quella persona non resterà a”, ha detto. “Quella persona non sarà ascoltata a, perché credo che la Russia voglia fare un, e credo che certamente il popolo ucraino voglia fare un”, ha aggiunto.