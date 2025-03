Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Travaglio contro i leader europei a La7: “Il terrore di questi matti squilibrati è che scoppi la pace senza di loro”

“Cosa farà Giorgia Meloni con Trump e Zelensky? Chi se ne frega di quello che farà, nel mondo che stiamo raccontando di qualunque cosa faccia Meloni non se ne accorge nessuno. E non perché non sia cao perché sia ambigua ma perché il problema qui non è mica l’Italia e per chi sta l’Italia”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano Marcorisponde alla conduttrice Lilli Gruber, che gli chiede per chi parteggerà la presidente del Consiglio nello stra Donald Trump e Volodymyr Zelensky.E alla giornalista che gli chiede se siamo costretti a restare agganciati agli Usa per la risoluzione del conflitto ucraino,risponde ribadendo le sue critiche all’inerzia dell’Europa: “L’alternativa quale sarebbe? Agganciarsi a Macron che dice una cosa e viene smentita da Starmer? O agganciarsi a Starmer che dice una cosa e viene smentita da Macron? Oppure agganciarsi ai Baltici e alla Polonia che vogliono invadere la Russia? – continua – A chi dovremmo essere agganciati? Tutto il casino nasce dalchein Europa hanno sull’eventualità chelaindi, dopo che hanno passato 3 anni in cui avrebbero dovuto vincere la guerra, che invece è stata persa, e avrebbero dovuto organizzare lae non l’hanno intavolata.