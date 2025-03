Lapresse.it - Ucraina, Salvini: “Deve prevalere interesse italiano, no tifoserie Trump-Zelensky”

Si parla ancora delle conseguenze internazionali dello scontro avvenuto alla Casa Bianca trasulla guerra in. “Fra l’e quello europeo per me prevale quello”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, a Milano, intervenendo a Shipping, Forwarding & Logistics meet Industry, presso il centro congressi Assolombarda.“Occorre calma e studiare”, ha dettoiniziando l’intervento. “Non servono, a prescindere, modello talk show stai con Caio o Tizio, chi era il più arrogante in sala ovale, chi aveva ragione o torto,, Vance. Conta l’del mio Paese. Fra l’europeo e quello nazionale, è chiaro -sottolinea- se non coincidono, l’per me viene prima”.