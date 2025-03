Unlimitednews.it - Ucraina, Meloni “Non manderemo soldati italiani”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Al vertice di Londra ho espresso la mia perplessità sulla proposta franco-britannica di invio deieuropei: secondo me è molto complessa nella realizzazione e non sono convinta dell’efficacia. E’ la ragione per la quale abbiamo detto che non, ma sicuramente è un momento nel quale tutti coloro che fanno delle proposte stanno facendo una cosa utile, nel tentativo di cercare una soluzione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, a “XXI Secolo” su Raiuno.“Al di là di quello che può sembrare, i toni danno l’impressione che le posizioni siamo molto distanti, ma in realtà non lo sono, perchè l’obiettivo è condiviso: portare inuna pace giusta, stabile, duratura e definitiva, che preveda garanzie di sicurezza. Questo serve all’, ai Paesi europei – particolarmente a quelli che si sentono minacciati dalla Russia – e serve a Trump, che è un leader forte e che chiaramente non può permettersi di siglare un accordo che qualcuno domani potrebbe violare”, ha sottolineato