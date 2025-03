Quotidiano.net - Ucraina, l’ex ministro Guerini: “Più coraggio, non parole vuote. La Difesa europea è urgente”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 marzo 2025 – Come vede l’Europa all’indomani del vertice di Londra?“Sicuramente con maggiore consapevolezza dei cambiamenti che stanno avvenendo e delle decisioni che conseguentemente devono essere prese. Non è più tempo di, ma di averee determinazione”. È netto Lorenzo, attuale presidente del Copasir, il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, exdella, esponente di punta dell’ala riformista del Pd. Ile la determinazione per che cosa? Lorenzo, Partito Democratico, during questions time at Chamber of Deputies, Rome 30 November 2022.ANSA/FABIO FRUSTACI “di una visione che porti l’Europa a essere protagonista e determinazione nel sostegno all’, ma anche nelle scelte per rafforzare l’autonomia strategica, la sua competitività, la sua forza.