Lapresse.it - Ucraina: Kiev, margine di 6 mesi per difesa dopo stop armi da Usa

Milano, 4 mar. (LaPresse) – “Penso che l’abbia sicuramente undiper circa seianche senza l’assistenza sistemica degli Stati Uniti, ma sarà, ovviamente, molto più difficile”. Lo ha detto a Rbc-il deputato e membro del Comitato didel parlamento ucraino, Fedor Venislavsky. “Pertanto”, ha aggiunto, “tutti stanno lavorando ora, sia il team del presidente, sia la Verkhovna Rada e il nostro comitato, per considerare le opzioni per compensare questa quantità e qualità diche gli Stati Uniti potrebbero smettere di fornirci o hanno già smesso di fornirci”. “Il nostro complesso militare-industriale ha acquisito una capacità sufficientemente ampia in tre anni ed è in grado di eliminare in modo significativo minacce e rischi”, ha precisato Venislavskij, riconoscendo però che alcuni tipi di, tra cui i sistemi diaerea e i missili Mlrs di precisione a lungo raggio, possono essere forniti solo dagli Stati Uniti.