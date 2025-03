Thesocialpost.it - Ucraina, il ricatto di Trump: sospende tutti gli aiuti militari a Kiev e allenta sanzioni a Mosca

Gli Stati Uniti hanno sospesogliall’, bloccando le forniture che non sono ancora state consegnate, incluse quelle in transito attraverso la Polonia. La decisione, riportata da Bloomberg, è stata presa dal presidente Donald, che ha ordinato al capo del Pentagono Pete Hegseth di eseguire la disposizione. Secondo fonti dell’amministrazione americana, la pausa potrebbe protrarsi fino a quando il presidente Volodymyr Zelensky non dimostrerà “un impegno sincero” nei negoziati di pace.Parallelamente, la Casa Bianca starebbe valutando l’mento dellecontro. Secondo Reuters, l’amministrazione ha chiesto ai dipartimenti di Stato e del Tesoro di elaborare una lista di misure da discutere con il Cremlino nei prossimi giorni, nell’ambito di un possibile riavvicinamento diplomatico ed economico.