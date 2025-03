Liberoquotidiano.it - Ucraina, attacco drone russo a Odessa: colpite infrastrutture energetiche

Le città ucraine die Sumy sono stateda attacchi russi durante nella notte. I droni di Mosca hanno preso di mira le, provocando interruzioni di corrente in tutta la zona e interrompendo gli impianti di riscaldamento. Secondo il servizio di emergenza, nell'sono rimaste ferite almeno quattro persone. Nelle immagini dei servizi di emergenza ucraini si vedono i vigili del fuoco che cercano di spegnere le fiamme. Gli attacchi arrivano dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una “pausa” nell'assistenza militare a Kiev. Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che la pausa degli aiuti di Trump finalizzata a fare pressione sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky affinché si impegni in negoziati per porre fine alla guerra con la Russia.