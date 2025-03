Ilfattoquotidiano.it - ‘Uccidere la natura’, il nuovo libro di Stefania Divertito: “Sono tempi in cui noi giornalisti dobbiamo prendere posizione, essere attivisti”

Dal disastro ambientale della piattaforma Deepwater Horizon, che nel 2010 sversò 868 milioni di litri di greggio nel golfo del Messico all’alta velocità che tra Firenze e Bologna ha fatto sparire quasi 60 chilometri di acqua; da tutti i bambini persi per sempre nella Terra dei fuochi all’Amazzonia soffocata dagli incendi, che tolgono aria anche dall’altra parte del Pianeta. Uccidere la natura è il– edito da Il Saggiatore – di, giornalista specializzata in tematiche ambientali che, tra le altre, ha firmato inchieste sull’uranio impoverito e sull’amianto. Ex portavoce del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa e capo ufficio stampa del ministero dell’Ambiente nei governi Conte I, II e in quello Draghi, nel suo ultimo lavoro racconta storie avvenute dall’altra parte del Pianeta, ma anche vissute in prima persona fin da quando era una bambina.