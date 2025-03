Secoloditalia.it - Ubriaco armato semina il panico: brandisce ascia e machete a Roma. Arrestato dopo l’intervento dei Carabinieri

Unin una mano, un’nell’altra. Occhi sbarrati, andatura barcollante, parole biascicate da un alcol che gli aveva infuso un delirio di onnipotenza. Così si è presentato in strada, su viale del Campo Boario aOstiense, un ventisettenne italiano di origine sinti che lunedo sera ha scatenato iltra i passanti. E nemmeno all’arrivo delle forze dell’ordine ha ceduto: ha continuato a brandire le armi, sfidando chiunque provasse a fermarlo.deie il tentativo di sfilargliLe segnalazioni sono arrivate a raffica al 112. In pochi minuti, ierano già sul posto, trovandosi di fronte una scena da film: l’uomo, visibilmente alterato, stringeva le armi con fare minaccioso, rifiutandosi di obbedire agli ordini. Un tentativo di dialogo, qualche parola per disinnescare la furia, ma lui niente: continuava a inveire, a incalzare e addirittura invitava l’Arma a farsi lontana.