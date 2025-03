.com - uBlock Origin viene disabilitato da Google Chrome, come riattivarlo

In arrivo tempi duri per chi utilizza le estensioni dista rendendo la vita difficile agli adblockche potrebbe smettere di funzionare da un momento all’altro.Per ora è possibile ripristinarlo, ma è di certo il segnale inequivocabile che l’azienda di Mountain View sta agendopromesso ormai da qualche anno.Basta adblock suche limitano o bloccano del tutto le pubblicità sui siti Web. Una misura che porterà molti a dirottare su altri browser, molti dei quali si distinguono proprio per la presenza di blocco pubblicitario incorporato.contro gli adblock, utenti diobbligati a vedere pubblicitàdaÈ una lotta continua a cuiha deciso di porre fine una volta per tutte, basta adblock, cioè quelle estensioni che permettono di bloccare il caricamento dei banner pubblicitari sui siti Web e sui video di YouTube.