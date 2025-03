Gqitalia.it - Tutto quello che c'è da sapere sugli Special Olympics World Winter Games di Torino

L'appuntamento per tutti è a, dove dall'8 al 15 marzo andranno in scena gli, evento dedicato agli atleti diil mondo con disabilità intellettive. Saranno 1.500 le donne e gli uomini provenienti da 102 delegazioni che prenderanno parte a una manifestazione da non perdere, all’insegna dello sport, dell’accoglienza e dell’inclusione.Cerimonia apertura2017Will SchermerhornQuando nascono gliLa missione diè nata nel 1968, quando il movimento è stato fondato. L'impegno èdi creare un mondo migliore promuovendo l’accettazione e l’inclusione di tutte le persone, sfruttando l'immensa potenza dello sport. Proprio grazie allo sport, infatti, le persone con disabilità intellettive scoprono nuove forze e abilità, sviluppano competenze e raggiungono nuovi traguardi.