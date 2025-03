Tvplay.it - Tutto fermo per il Milan, salta il colpo che sembrava già fatto

La mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League potrebbe inevitabilmente influire sulle strategie di mercato delDue settimana da incubo a Febbraio, tra le peggiori di sempre nella storia del. In quattro partite, i rossoneri si sono ritrovati fuori dall’edizione di Champions League in corso e, molto probabilmente, anche da quella del prossimo anno. Questo l’esito, in estrema sintesi, del pareggio con il Feyenoord nel match di ritorno degli ottavi di finale e delle tre sconfitte di fila subite da Torino, Bologna e Lazio in Serie A.per ililchegià– Tvplay.it (Foto Ansa)Una classifica impietosa, quella delnono a 41 punti, che mette in serio pericolo anche la possibile qualificazione a Europa e Conference League con sei punti da rimontare dal Bologna, sesto in classifica, e quattro dalla Fiorentina settima.