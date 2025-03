Lanazione.it - Tutti i vincitori del Carnevale di Viareggio 2025, la classifica

, 4 marzo– Eccodeldi. Prima categoria 1) “Sic transit gloria mundi” di Carlo e Lorenzo Lombardi 2) “Il mostro ha paura” di Jacopo Allegrucci 3) “Come tu mi vuoi” di Umberto, Stefano, MIchele e Jacopo Cinquini 4) “Per una sana e robusta Costituzione” di Alessandro Avanzini 5) “La tempesta” di Lebigre e Roger 5) “Nuova generazione. balliamo sul mondo” di Roberto Vannucci 7) “Social” di Massimo e Alessandro Breschi 8) “La felicità è come una farfalla” di Luigi Bonetti 9) “La grande condottiera” di Luca Bortuzzi Seconda categoria 1) "È tardi è tardi è tardi” di Matteo Raciti 2) “Gli ultimi eroi dell'innocenza" di Fabrizio e Valentina Galli 3) “What about us: che ne sarà di noi?” di Luciano Tomei e Antonino Croci 4) “Dammi un bacino!” di Priscilla Borri Mascherate di gruppo 1) “Sogna ragazzo sogna” di Silvano Bianchi 2) “Come un sogno ad occhi aperti” di Michelangelo Francesconi 3) “L’estrema unzione” di Edoardo Ceragioli 4) “The Beatles: Yellow Submarine” di Giacomo Marsili 5) “Sulle ali dell’innocenza.