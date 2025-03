Ilrestodelcarlino.it - Tutti al carnevale: i ladri entrano in azione

ale iripuliscono tre appartamenti. I colpi sono stati messi a segno domenica pomeriggio nella fascia oraria compresa tra le 14 e la 19. Nel mirino dei malviventi sono finite tre famiglie, una residente nel quartiere Cesanella dove ignoti si sono arrampicati nell’appartamento al piano rialzato di una bifamiliare. Uuna volta raggiunto il terrazzo hanno forzato la finestra e sono entrati: hanno rovistato ovunque, probabilmente alla ricerca di un cassaforte. Hanno abbassato i quadri, rovistato tra i cassetti e perfino nel cesto della biancheria. Il bottino, qualche monile in oro, è ancora in corso di quantific. I malviventi non hanno rubato tablet e pc: al rientro dei proprietari entrambi si trovavano ancora sulla scrivania. Forse una dimenticanza, o forse cercavano esclusivamente monili in oro e contanti, tralasciando materiale tecnologico che potrebbe tornare utile agli inquirenti che hanno avvito le indagini.