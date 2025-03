Ilgiornaleditalia.it - Tumori, disturbi di memoria e attenzione per 75% pazienti, all’Ieo servizio dedicato

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

È il primo percorso in Italia che offre soluzioni efficaci contro chemio brain Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - Ogni anno, su 390mila nuovioncologici registrati in Italia, quasi 293mila sviluppanodie concentrazione, generando il fenomeno noto come 'ch