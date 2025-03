Ilgiorno.it - Tumore della cervice uterina, screening e ricerca: in prima linea l’Humanitas San Pio X a Milano

, 4 marzo 2025 – In occasioneGiornata Mondiale contro il Papilloma Virus, oggi, 4 marzo,San Pio X asi conferma innella lotta altra prevenzione e. La patologia, prevenibile e curabile, continua a rappresentare una sfida significativa per la salute delle donne. In virtù dell'aumento dell'adesione agli, con un passaggio dal 41% nel 2022 al 47% nel 2023, i dati AIOM 2024 registrano 2382 nuove diagnosi in Italia nel 2024. Vaccinazione Già in età pre-adolescenziale, è bene sottoporsi alla vaccinazione contro l'HPV: strumento di prevenzioneria e vaccino altamente sicuro. È disponibile per le persone dagli 11 ai 26 anni, ma efficace anche in donne più adulte e già trattate per lesioni pre-neoplastiche.