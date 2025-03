Amica.it - Tumblr, skinny jeans e trucco sbavato: lo stile disordinato che ha segnato i 2010 torna di moda

Laè ciclica, si sa, e il 2025 non è da meno. Dopo aver visto nelle passate stagioni il ritorno degli Anni 90 e dei Duemila, adessoin passerella un’estetica che ha lasciato un’impronta indelebile, quella in voga negli anni. QuestoAnni, anche chiamato indie sleaze, nato dall’incontro tra l’attitudine ribelle del grunge, l’allure sfacciata del glamour e un’irriverente trascuratezza studiata, stando prepotentemente sulle passerelle della primavera-estate. Dai look destrutturati ai tessuti metallizzati, dalle minigonne sdrucite agli stivali consumati, è un’idea dispontanea e vissuta. Celebrities e designer abbracciano questa rinascita, riscoprendo l’estetica caotica e anticonformista che ha definito una generazione tra musica, party ed eccessi.