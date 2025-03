Justcalcio.com - TS – Tevez, colpo a effetto… bianconero! L’ex Juve stupisce tutti anche a golf

2025-03-04 13:38:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS:“Se in televisione c’è Barcellona-Real Madrid e su un altro canale trasmettono un torneo di, preferisco guardare il”, Carlitosnon ha mai nascosto il suo amore per il. Un amore nel qualeattaccante dellantus ha deciso di continuare a mostrare il suo talento, come ai tempi di Torino con la maglia bianconera. L’Apache si è messo in mostra durante le Icon Series e sul profilo Instagram del celebre torneo è andato in scena il ‘Tango’, un video con le giocate migliori nel green che ha fatto impazzire i fan di Carlitos. “Il putter nel green è caldo per Carlitos”, si legge su Instagram e un dettaglio non è sfuggito ai tifosintini.passioneIla giro die la buca con tanto di bandierina bianconera hanno scatenato i tifosi della, magari riportando alla mente le gesta di Cariltos nel gonfiare la rete allo Stadium.