Secoloditalia.it - Trump-Zelensky secondo round, l’avvertimento del tycoon: sospesi tutti gli aiuti militari a Kiev

Leggi su Secoloditalia.it

aldopo lo scontro nello Studio Ovale: non si può dire che dopo il “match” di venerdì scorso la notizia non fosse in qualche modo attesa, ma per quanto innescata, la bomba deflagra ora in tutto il suo potenziale esplosivo. La Casa Bianca ha sospeso temporaneamente la consegna da parte degli Stati Uniti digliall’Ucraina. Non solo: ha anche aggiunto che una eventuale ripresa dipenderà da. È il segnale con cui il presidente Usa intende piegare l’omologo ucraino, inducendolo a più miti consigli. Lo riporta il New York Times, che cita ufficiali e funzionari Usa. La decisione, dopo lo scontro di venerdì scorso con il presidente ucraino e una serie di incontri delcon i responsabili della Sicurezza nazionale, è stata confermata da un funzionario della Casa Bianca anche alla Cnn.