Trump-Zelensky incollano al video | Speciale Tg5 risultati clamorosi

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Tg5) La clamorosa rissa verbale che ha contrapposto Donald, James Vance eha avuto un effetto di marketing senza precedenti. Incollare la generazione degli “influencer addicted” a unodi politica estera messo a terra in poche ore dalla redazione del Tg 5 - per di più il sabato sera - condotto da Cesara Buonamici ha avuto un effetto inaspettato. Indubbio che ci sia stato un traino attribuibile a C'è posta per te, ma il centro media Omnicom Media Group segnala come lo«sia stato il magazine di esteri piu visto da giovani e giovanissimi sul tema» con una sorprendente tenuta della curva. Una media del 20% con picchi fra i ventenni del 25% e persino tra la fascia 10-15 anni con percentuali vicine al 17.