Trump verso annuncio intesa terre rare

21.05 Il presidente degli Stati Uniti, Donald, durante il suo discorso al Congresso, intorno alle 21, ora di Washington, corrispondente alle 3 di notte in Italia, annuncerà la firma dell'accordo sullecon l'Ucraina. Lo rivelano fonti alla Reuters. Il Cremlino ha valutato come "positiva" la dichiarazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di essere "pronto" ad avviare trattative per la pace sotto la "forte leadership" di Donald