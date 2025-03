Trump sospende gli aiuti militari all' Ucraina

Leggi su Essere-informati.it

gliall'Il presidente Donaldha deciso di interrompere tutti glidestinati a Kiev dopo il duro confronto avuto la scorsa settimana con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha riferito lunedì un funzionario della Casa Bianca.Questa decisione arriva dopo che, sin dal suo insediamento a gennaio, ha modificato l’approccio degli Stati Uniti nei confronti dell’e della Russia, adottando una posizione più conciliante nei confronti di Mosca. Inoltre, segue il violento scontro avvenuto venerdì alla Casa Bianca, durante il qualeha criticato Zelensky per non aver mostrato sufficiente gratitudine nei confronti di Washington per il sostegno ricevuto nella guerra contro la Russia.{inAds}Lunedì,ha ribadito che Zelensky dovrebbe dimostrare maggiore riconoscenza per l'appoggio americano, reagendo duramente a un articolo dell'Associated Press che citava il leader ucraino mentre affermava che la fine della guerra è ancora "molto, molto lontana".