Trump sospende gli aiuti militari all’Ucraina | nuova strategia o pressione politica?

blocca gli: una mossa per forzare i negoziati di pace o un segnale di disimpegno dagli alleati?Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha ordinato la sospensione immediata di tutti gli, ponendo una brusca interruzione nel supporto americano al Paese in guerra con la Russia. La decisione riguarda tutte le forniturenon ancora arrivate sul territorio ucraino, comprese le armi in transito e quelle stoccate nelle aree di transito in Polonia.Un ultimatum a ZelenskyLa mossa arriva dopo un incontro teso trae il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante il quale il leader americano avrebbe espresso il suo disappunto per la mancata disponibilità di Kiev ad avviare colloqui di pace con Mosca. Secondo quanto riferito dall’agenzia Bloomberg,ha dichiarato che gli Stati Uniti valuteranno la ripresa deglisolo dopo aver verificato la “buona fede” dell’Ucraina nel cercare una soluzione diplomatica al conflitto.