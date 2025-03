Laprimapagina.it - Trump sospende gli aiuti militari all’Ucraina e valuta l’allentamento delle sanzioni a Mosca

Gli Stati Uniti hanno deciso dire tutti glidestinati, almeno fino a quando il presidente Donaldnon avrà verificato la disponibilità di Kiev a impegnarsi nei negoziati di pace. Secondo quanto riportato dal Washington Post e da Bloomberg, la decisione riguarda non solo le forniture già programmate, ma anche quelle in transito, comprese le armi destinate a passare per la Polonia.Secondo fonti governative,potrebbe utilizzare questa mossa per spingere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad accettare le condizioni imposte da Washington, in particolare in merito all’accordo sullo sfruttamento dei minerali rari presenti in Ucraina.Parallelamente, l’amministrazione statunitense starebbendo un piano per alleggerire lecontro la Russia.