Trump sospende gli aiuti militari all' Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha sospeso temporaneamente la consegna deglistatunitensi all'. La notizia è stata confermata da alti funzionari dell'amministrazione e dell'esercito al New York Times e a molte altre testate americane. La decisione è arrivata tre giorni dopo la lite trae il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nello studio ovale della Casa Bianca. L'ordine presidenziale blocca così oltre un miliardo di dollari in armi e munizioni ed è il risultato di una serie di incontri alla Casa Bianca trae i suoi assistenti per la sicurezza nazionale. Fonti interne all'amministrazione americana hanno detto al New York Times che la direttiva rimarrà in vigore finché l'cambierà atteggiamento, impegnandosi concretamente nella ricerca di una accordo di pace con la Russia.