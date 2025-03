Panorama.it - Trump sospende gli aiuti militari all'Ucraina

Gli Stati Uniti hanno interrotto l'invio di tutti glidestinati all'. La sospensione resterà in vigore fino a quando il presidente Donaldnon avrà verificato la sincerità dell'impegno di Kiev nel processo di pace.Il blocco riguarda tutto il materiale bellico non ancora giunto in, incluse le armi in transito e quelle stoccate nei punti di passaggio in Polonia. La decisione, secondo un funzionario del Pentagono citato da Bloomberg, è stata presa su diretto ordine di, che ha incaricato il segretario alla Difesa Pete Hegseth di attuarla. Il provvedimento arriva nel contesto di tensioni tra il leader statunitense e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.-Russia, Vance: “Zelensky accetterà i negoziati di pace”Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, si è detto fiducioso che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accetterà, prima o poi, di sedersi al tavolo dei negoziati con la Russia.