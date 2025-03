Panorama.it - Trump sospende gli aiuti militari a Zelensky: quanto può durare senza?

Gli Stati Uniti hanno sospeso tutti gli attualiall'Ucraina. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando alcune fonti secondo cui la pausa resterà in vigore fino a quando il presidente americano Donald«non avrà accertato la buona fede di Kiev nel suo impegno per la pace». La sospensione riguarda tutti gliche non si trovano attualmente in Ucraina, comprese le armi in transito e quelle stoccate nelle aree di passaggio in Polonia, come evidenziato da Bloomberg sulla base delle dichiarazioni di un funzionario del ministero della Difesa.Lo stop temporaneo è conseguenza diretta dello scontro trae il presidente ucraino Volodymyrj.ha ordinato al capo del Pentagono, Pete Hegseth, di eseguire la disposizione. Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance in un'intervista con Fox News ha affermato: «sarà pronto a nuovi colloqui conquando il presidente dell'Ucraina mostrerà il suo vero impegno a risolvere il conflitto con la Russia.