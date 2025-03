It.insideover.com - Trump “sfiducia” Zelensky: stop agli aiuti militari

Unain piena regola, quella del presidente statunitense Donaldall’omologo ucraino Volodymyr: nella notte italiana è arrivata la notizia dellodi Washington a Kiev in risposta a una presa di posizione diche definiva “ancora molto, molto lontana” la fine della guerra con la Russia di Vladimir Putin su cui puntano i negoziati diretti tra Mosca e gli Usa iniziati a febbraio. Tutto questo poco dopo il braccio di ferro dello Studio Ovale di venerdì, in cuie il vicepresidente J.D. Vance hanno messo sotto pressione il capo di Stato ucraino.Loalle armiLaè totale: Washington sospenderà la consegna di tutti gliprevisti in arrivo all’Ucraina, da un pacchetto di immediata disponibilità di 1 miliardo di dollari11 miliardi di armamenti ancora disponibili di un piano da 31 miliardi di dollari negoziati da Joe Biden e dal Congresso a fine 2024.