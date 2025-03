Liberoquotidiano.it - "Trump pronto a firmare l'intesa sulle terre rare": svolta clamorosa dopo le parole di Zelensky

L'amministrazionee l'Ucraina hanno in programma dil'accordoche era saltatoil disastroso incontro nello Studio Ovale. Lo riferisce la Reuters citando quattro persone a conoscenza del dossier. Il presidente Donaldavrebbe detto ai suoi consiglieri di voler annunciare l'accordo nel suo discorso al Congresso di questa sera (3.00 ore italiane), come affermato da tre delle stesse fonti, avvertendo che l'accordo non è ancora stato firmato e che la situazione potrebbe cambiare. Nelle scorse ore il presidente ucraino Volodymyha detto di voler "sistemare le cose" conil litigio dei giorni scorsi nello Studio Ovale. "Il nostro incontro alla Casa Bianca non è andato come avrebbe dovuto. È deplorevole che sia andata in questo modo. È tempo di sistemare le cose.