Trump minaccia di tagliare i finanziamenti alle università che non reprimono le mobilitazioni pro Gaza

Il presidente statunitense Donalddi bloccare tutti istataliche consentono proteste che definisce “illegali”, senza ulteriori precisazioni. “Gli attivisti saranno imprigionati o rispediti definitivamente nel paese da cui provengono”, ha scrittoin un post sulla sua piattaforma Truth. Il presidente non fornisce però una spiegazione esaustiva sugli elementi che renderebbero illegali le proteste. “Gli studenti americani saranno espulsi o, a seconda del crimine, arrestati. NIENTE MASCHERE!”, scrive.La dichiarazione odierna va ad aggiungersi a una serie di provvedimenti della Casa Bianca per rafforzare la supervisione sull’istruzione universitaria. I contratti federali della Columbia University sono stati sottoposti a revisione e una task force che include il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti visiterà 10 atenei per indagare su episodi di presunto antisemitismo.